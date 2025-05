Inter-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(sabato 3 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valida per la trentacinquesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima. Dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e Roma che hanno fatto scappare il Napoli da solo in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio, i campioni d'Italia si presentano a questa sfida con la testa già al ritorno della semifinale di Champions League con il Barcellona in calendario martedì sera a San Siro.Occhio ai cartellini: diffidati Asllani e Pavard da una parte, Suslov dall'altra. Nel prossimo turno il Verona gioca in casa col Lecce, mentre l'Inter è impegnata sul campo del Torino.

: Inter-Verona.: sabato 3 maggio 2025.: calcio d'inizio alle ore 20:45.: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.: DAZN, Sky Go, NOW.: Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa.. Simone Inzaghi.

: Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera.. Paolo Zanetti.- Simone Inzaghi, squalificato al pari di Calhanoglu, ricorre a un ampio turnover in vista del secondo round contro il Barcellona in Champions. Lautaro e Pavard fermi ai box, rifiatano anche i vari Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella e Thuram. Dall'altra parte Paolo Zanetti deve fare a meno degli squalificati Coppola e Ghilardi in difesa oltre agli infortunati Dawidowicz e Harroui.- Inter-Verona viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

- Inter-Verona è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Andrea Stramaccioni su Dazn. Su Sky telecronaca di Andrea Marinozzi con commento tecnico di Blerim Dzemaili, inviati a bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.