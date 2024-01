Inter-Verona: Henry sbaglia il rigore, il gesto curioso di Sommer prima del tiro

Redazione CM

Inter-Verona si è conclusa con tante, tantissime polemiche. Non solo le proteste dell'Inter per il gol dell'1-1 del Verona, non solo le proteste del Verona per il gol del 2-1 con il fallo di Bastoni su Duda, ma anche per il rigore del possibile 2-2 concesso al 100esimo per fallo di Darmian su Magnani.



L'attaccante gialloblù è poi andato dal dischetto e ha sbagliato il penalty calciandolo sul palo, ma c'è stato, poco prima, un siparietto curioso che riguarda il portiere dell'Inter, Yann Sommer. Lo svizzero, appena confermata con l'on field review la decisione di assegnare il rigore, è corso verso la propria panchina lasciando sguarnita la porta.



L'obiettivo, probabilmente, era quello di avere informazioni sul rigorista, Henry, subentrato e quindi non in campo dal 1'. Non è servito, perché il centravanti francese ha spedito malamente la palla sul palo, ma Sommer è rimasto fino all'ultimo immobile costringendolo ad una scelta forzata.