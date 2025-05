Inter-Verona, le pagelle di CM: Asllani batte un colpo, Correa no. Tchatchoua e Duda gli unici a provarci

Simone Gervasio

Si distende a respingere il diagonale di Sarr.Partita solida, che scorre senza particolari tensioni.Preziosi minuti nelle gambe in vista del ritorno contro il Barcellona. Respinge una conclusione pericolosa di Tchatchoua)Costringe Sarr ad arretrare molto per toccare qualche pallone giocabile. Prestazione priva di sbandate e sbavature.Da una sua iniziativa personale nasce l’azione che porta al calcio di rigore.Pensa prima di tutto all’equilibrio, misura gli sprint e gestisce le risorse, senza comunque mai soffrire avanzate avversarie.

Partecipa pochissimo alla manovra, funge più da attaccante che da centrocampista, andandosi a cercare un posto al sole in area di rigore avversaria anche mentre l’Inter imposta. Nel finale avvia un contropiede pericoloso, ma è una delle poche cose interessanti di una partita abbastanza anonima.Si presenta dagli undici metri e con freddezza spiazza Montipò. Al 43’ va vicino alla doppietta con una bella conclusione dalla distanza che si abbassa improvvisamente, dando l’illusione del gol. Sempre vivo nella manovra.Nel primo tempo sembra abbastanza ispirato, gioca di prima e bene anche nello stretto. Via via le giocate diventano più fumose, fino alla sostituzione.

Entra e va subito via in transizione dalla sua metà campo alle trequarti avversaria, innescando l’inserimento di Zalewski. Il resto è gestione).Il duello tra lui e Tchatchoua termina senza nessun vincitore. Finiscono un po’ per annullarsi a vicenda.Prende bene il tempo a Frese ma per una questione di centimetri non riesce a indirizzare di testa il pallone sul secondo palo. Bissa al termine della prima frazione, questa volta il cross è di Asllani e lui stacca di Daniliuc, ma il colpo di testa è privo di pretese. Rispetto a Correa ci mette più nervo, ma siamo lì…)

Quella costante e fastidiosa sensazione di mollezza che tocca l’apice quando non riesce a mettere forza in un passaggio semplice semplice che manderebbe in porta Arnautovic e che invece si ferma a metà strada.Affronta il Verona con tutte le riserve e dopo aver osservato il Napoli vincere a Lecce. Il pensiero del Barcellona non distrae il gruppo e alla fine porta a casa una vittoria priva di sofferenze.Spiazzato dal rigore di Asllani. Per il resto vive una serata abbastanza tranquilla.

Fatica ad assorbire gli inserimenti quando l’argentino Correa si stacca a giocar palla. Nel secondo tempo si registra meglio.Dopo 6’ di gioco commette l’ingenuità che costa un calcio di rigore: braccio troppo largo in area di rigore, intercetta un passaggio di Arnautovic e dal Var non hanno dubbi.Tra le maglie gialloblù c’è tanto spazio e l’Inter ci si infila con forza e centimetri anche perché le sue marcature non sono sempre da almanacco della fase difensiva.È tra i pochi a dare la sensazione di volerci provare sempre. Le poche cose buone che il Verona costruisce, le costruisce dal suo lato.

Il centrocampo del Verona pensa esclusivamente al contenimento e lui non fa eccezione. Alza la testa una sola volta per servire Suslov sulla corsa.Compassato, a tratti anche intimidito.Lì in mezzo è l’unico a metterci un po’ di agonismo, anzi, forse esagera addirittura e meriterebbe il rosso per doppio giallo. Ma l’arbitro lo grazia e Zanetti lo richiama subito in panchina per evitare il peggio.Sulla sinistra non si registrano iniziative degne di nota e quella è la mattonella di sua competenza. Ma neanche l’Inter sfonda…

Una conclusione sbilenca e tante, tante corse all’indietro.Al posto di uno spento Suslov, entra per equilibrare il centrocampo quando Zanetti prova a inserire anche Mosquera, ma la sua non è una presenza che sposta).Riceve da Tchatchoua e da posizione defilata impegna Martinez con un bel diagonale. Si sacrifica, ma punge poco.Più compatto rispetto alla gara di andate, ma le tante assenze non gli consentono di schierare una squadra in grado di crederci per davvero.