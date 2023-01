L’azione dell’1-0 parte da una sua giocata diretta su Dzeko.: I duelli con Djuric non sono certamente un omaggio alle buone maniere: rude, sgraziato, ma comunque funzionale al contesto. Sale in cattedra soprattutto nel finale, quando l’Inter va in affanno e lui non teme lo scontro. Alla John Rambo.Concentrato, calamita tutti i palloni diretti verso centro area e spazza ogni possibile pericolo.: Sul pezzo, anche se questa volta il suo mancino gli torna poco utile perché il Verona è raccolto e lui non riesce mai a far valere la precisione del suo lancio. Chiude in marcatura sul veloce Lasagna e se la cava bene.: Meno brillante del solito, non riesce praticamente mai a sfondare dal suo lato, ma neanche soffre le avanzate avversarie.: Non è facile giocare con San Siro che mugugna ad ogni tuo tocco, ma si tappa le orecchie e porta a casa una buona prestazione. Entra nell’azione dell’1-0 con il tiro rimpallato che finisce sui piedi di Lautaro.: Dominatore del centrocampo, l’Inter viaggia al ritmo delle sue sinapsi.(Dal 24’ s.t.: Riceve al limite dell’area, finta di calciare con il mancino mandando al bar il difensore e di destro scaglia un destro violentissimo che sfiora l’incrocio dei pali).: In progressione, palla al piede, porta palla fino all’area avversaria e di fatto genera la prima rete targata Lautaro. Ci riesce nuovamente a fine primo tempo, dopo uno scambio con Dimarco, ma il tiro a giro, altrimenti destinato all’angolo, viene deviato quel tanto che basta da Hien per spedire il pallone in angolo.(Dal 31’ s.t.: Quando il Verona prova gli ultimi assalti, Inzaghi pensa a lui per dare nuove energie al centrocampo. Pressa con la solita generosità, ma lascia qualche buco).: Interpretazione dinamica del ruolo di quinto: lo trovi largo a sinistra, punta, mediano e sottopunta.(Dal 31’ s.t.: Con l’ingresso di Lasagna, serve un po’ di fisicità in più e Inzaghi alza il muro con il suo ingresso. Regge molto bene un paio di uno contro uno sulla sinistra).: Nella morsa dei centraloni avversari, riesce a giocare pochi palloni puliti. Partecipa con merito all’azione del vantaggio.(Dal 24’ s.t.: Corre con criterio e diversamente dal solito, sembra interessato alla causa. Un primo passo).: Un campione si vede nei fondamentali, quando rende semplici le cose difficili. Per l’argentino, destro o sinistro non fa differenza. Raccoglie una palla vagante in area e di mancino la mette a giro alla destra di Montipò. Pochi minuti dopo si fa trovare pronto su cross di Gagliardini, ma il colpo di testa è centrale. Lotta su tutti i palloni.(Dal 44’ s.t.: La sua Inter non riesce a chiudere la partita e a tratti si fa incartare dal Verona, ma non subisce gol e con i tre punti aggancia la Juventus.Si distende sulla conclusione di Lautaro, ma l’argentino calcia preciso nell’angolo e da posizione ravvicinata.Tenta il recupero affannoso su Mkhitaryan ma il tocco sul pallone mette in crisi la sua difesa perché l’azione diventa una carambola fino al gol di Lautaro.(Dal 21’ s.t.: Entra bene in partita)Una roccia di granito, abbatte o ammacca chiunque capiti dalle sue parti e non ha mai paura di uscire palla al piede. Bello anche l’anticipo su Dzeko in area di rigore, col centravanti nerazzurro pronto a raccogliere un bel tiro-cross di Dimarco. Meriterebbe il rosso per una lunga trattenuta su Dzeko, ma Fabbri lo grazia.: Pigra l’uscita su Lautaro, l’argentino si coordina e di mancino fulmina Montipò. Gioca a uomo su Gagliardini per tutta la partita, per poi riabbassarsi nei 3 quando il Verona torna in possesso palla.Non porta alcun pericolo dalla sua parte e ogni tanto l’Inter riesce ad entrare.: Segue Calhanoglu, ma al turco spesso basta meno di un secondo per indirizzare il pallone nel posto giusto e a volte corre un po’ a vuoto.(Dal 21’ s.t.Utili geometrie per l’assalto finale, che però non porta frutti).Perde totalmente la partenza di Mkhitaryan stendendogli tappeto rosso fino all’ingresso in area ed è sempre lui che sfortunatamente devia la conclusione di Gagliardini mandandola sui piedi di Lautaro per l’1-0.(Dal 21’ s.t.: Si vede poco).: Largo a sinistra, non concede spazio a Darmian ma neanche affonda. Anzi, quando arriva sul fondo mostra parecchi limiti).(Dal 35’ s.t.Inconsistente, costretto a rincorrere avversari fino alla propria area di rigore.(Dal 12’ s.t.: Anticipo di testa sul diretto avversario a centrocampo e sovrapposizione per arrivare al tiro ed impegnare Onana. Affronta Barella a testa alta, sintomo di buona personalità. È un 2002).Non trova mai spazi per sfogare i cavalli nel motore.Grosso e potente, ma l’Inter lì dietro è strutturata e lui trova pane per i suoi denti.Uomo su uomo a tutto campo. Calcio amarcord. Incarta l’Inter, ma che brutto spot nel 2023.