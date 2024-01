Inter-Verona, le pagelle di CM: Frattesi zittisce tutti. Arnautovic, che flop

Pasquale Guarro, inviato a San Siro

Inter-Verona 2-1



INTER



Sommer 6: Immediatamente sollecitato da Suslov, respinge un pericolo non banale. Blocca il colpo di testa centrale ma ravvicinato di Djuric. Bucato da Henry a pochi passi dalla linea di porta e con un colpo di ginocchio che fa schizzare il pallone.



Pavard 6: Inspiegabile la distrazione su Djuric, prima tenuto a vista e poi lasciato libero di colpire di testa a centro area. Per sua fortuna il centravanti non angola e Sommer può intervenire agevolmente. Gli manca sempre qualcosa per essere un po’ il Bastoni del lato destro, quando si sgancia disegna un bel cross per Thuram, che però non sfrutta a dovere la bella assistenza.



(Dal 37’ s.t. Sanchez: s.v.)



Acerbi 5: Dormita imperdonabile in area su Henry, che lo brucia e realizza l’1-1.



Bastoni 6: L’azione dell’1-0 parte da una sua giocata in verticale su Thuram. Lascia un po’ troppo spazio alle sue spalle, ma colpisce una grande traversa nell’azione che porta poi al 2-1.



Dumfries 6: Buchanan è arrivato a Milano per insidiare la sua titolarità ma lui risponde con una prestazione solida, tutta scatti e resistenza.



(Dal 16’ s.t. Darmian 5: Da esterno non riesce a rendersi utile come da braccetto. Brutto errore su Magnani, quando gli calcia il piede con il difensore girato spalle alla porta.



Barella 6: Non emerge certo per intensità ma ha il merito di provare la conclusione di prima intenzione che porta alla respinta corta di Montipò e al tap in vincente di Frattesi. Goffo anche l’errore a porta vuota. L’arbitro avrebbe comunque annullato tutto per precedente fallo di Darmian su Henry.



Calhanoglu 6: Suslov prova a toglierli luce, non è al centro del gioco come nelle giornate migliori. Arriva alla conclusione dopo uno scambio con Lautaro e lambisce il palo alla sinistra di Montipò. Buon lavoro di contenimento in schermo alla retroguardia.



Mkhitaryan 6,5: Parte come un missile dalla mediana per ricevere lo scarico di Thuram e servire Lautaro per l’1-0. Duda ancora lo cerca.



(Dal 37’ s.t. Frattesi 7,5: Criticato oltre il dovuto, ingoia bocconi amari e continua a fare il suo a testa bassa. Entra e risolve una partita che rischiava di mettersi molto male per l’Inter. Portato in trionfo da Thuram. Gol pesantissimo.



Carlos Augusto 6: Riesce ad arrivare bene sul fondo ma questa volta a mancare è un po’ la precisione nell’assistenza.



(Dal 28’ s.t. Dimarco 6: Subito con cuore ed energia in partita).



Thuram 6,5: Spalanca le porte dell’1-0 lucidando il pallone ricevuto da Bastoni e apparecchiando per la coppia Mkhitaryan-Lautaro, ospiti alla sua generosa mensa. Alla mezz’ora si prende gli applausi di San Siro e di Lautaro dopo un’azione travolgente delle sue in cui si porta da solo a spasso mezzo Verona dalla propria metà campo fino all’area avversaria. Dopo un paio di partite con la spia della riserva accesa, torna con un bel pieno in corpo.



(Dal 28’ s.t. Arnautovic 4: Entra nel peggior modo possibile: Magnani gli porta via palla e avvia l’azione dell’1-1. Assalito dalla sfortuna, tira via dalla porta un gol già fatto di Dimarco respingendo sulla linea una deviazione di Montipò. Liscia di testa un campanile alzato da Acerbi e divora un altro gol).



Lautaro 7: Una puntata senza troppi complimenti per anticipare l’uscita del portiere e l’intervento del difensore in recupero. Realizza così, nel modo più concreto possibile, l’1-0 per i nerazzurri.





S. Inzaghi 5,5: L’Inter vince anche grazie a un po’ di fortuna, la squadra gioca con scarsa intensità. L’Inter è campione d’inverno.



PAGELLE VERONA



Montipò 5,5: Incolpevole sul primo gol di Lautaro, che lo brucia colpendo il pallone di punta. Troppo corta la respinta sul tiro non irresistibile di Barella e Frattesi lo buca.



Tchatchoua 6: Sulla corsia di destra fa registrare una buona prova, anche se qualche volta Carlos Augusto gli va comunque via. Bello l’intervento in recupero su Thuram.



Coppola 5,5: Thuram gli procura tanti problemi.



Magnani 6,5: Strappa palla ad Arnautovic e avvia l’azione che porta all’1-1. Su Lautaro fa un buon lavoro e guadagna anche il rigore per il possibile 2-2, sprecato da Henry.



Doig 5,5: Pigra e tardiva la diagonale in chiusura su Lautaro, che si ritrova solo di fronte a Montipò per l’1-0 nerazzurro.



(Dal 28’ s.t. Cabal: s.v.)



Suslov 6: Potrebbe subito sbloccare il match ma da buona posizione spara su Sommer. Si muove tra le linee con buona personalità.



Duda 6: Perde colpevolmente Mkhitaryan e l’armeno si invola andando a servire Lautaro per l’1-0. Si fa perdonare quando se ne va in fuga sulla fascia per servire l’assist dell’1-1 per Henry.



Ngonge 6: Va agilmente via a Bastoni servendo a centro area un grande assist per Suslov, ma il compagno non scarta il regalo. Sguscia via come un’anguilla partendo da destra ma riuscendo anche a svariare sul fronte offensivo, senza però mai pungere sul serio.



Folorunsho 6: Agisce accanto a Duda e fa valere la sua fisicità in mediana.



Mboula 5: Non trova mai spazio tra Pavard e Dumfries e lascia ancor più a desiderare nei ripiegamenti.



(Dal 1’ s.t. Lazovic 5,5: Baroni gli chiede di attaccare ma la sua prestazione è tutt’altro che esemplare e poi si fa anche espellere per proteste.



Djuric 5,5: Salta tra Dumfries e Pavard per andare a colpire di testa ma da buona posizione non riesce ad angolare il pallone e trova Sommer pronto all’intervento. Non riesce a combinare tanto altro.



(Dal 28’ s.t. Henry 5,5: Entrato da 5 secondi, anticipa Acerbi e buca Sommer. Si presenta dagli undici metri a tempo scaduto ma colpisce il palo e spreca il 2-2.





M. Baroni 6: Il Verona fa bella figura a San Siro e se non torna con qualche punticino a casa è anche merito della sfortuna e di un rigore sbagliato.