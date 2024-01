Inter-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 12.30 di sabato 6 gennaio, il 19° turno prosegue con Inter-Verona. La formazione di Inzaghi cerca il titolo d’inverno, dopo il passo falso contro il Genoa, mentre i gialloblù sono alla ricerca di preziosi punti salevzza.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.



LE ULTIME - Dimarco e Lautaro hanno lavorato in gruppo: Inzaghi difficilmente si priverà dell’attaccante, ma potrebbe comunque concedere un turno di riposo all’esterno visto che a sinistra Carlos Augusto offre garanzie. Calhanoglu recuperato dopo il leggero attacco influenzale. Rientra Duda dopo un turno di squalifica. Dawidowicz non è al meglio, ballottaggio con Coppola.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Hongla, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric. All. Baroni