è il terzo anticipo del sabato della 18esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a San Siro alle 20.45. Una gara fondamentale per Simone Inzaghi e i nerazzurri che devono rispondere al Napoli e non lasciarlo scappare in fuga scudetto. Il Verona, invece, deve continuare il suo percorso salvezza ripartito dopo l'ultimo successo.L'Inter è imbattuta da 22 partite di Serie A contro il Verona, grazie a 18 successi e quattro pareggi (50 reti nel parziale, 2.3 di media a match) e tra le squadre contro cui l'Inter non ha mai perso una partita interna di Serie A, il Verona è quella contro cui i nerazzurri hanno giocato più incontri. Dopo il 2-0 contro la Cremonese nell'ultimo turno, il Verona potrebbe vincere due gare di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022 e tenere la porta inviolata per due consecutive nella competizione per la prima volta dal settembre 2020.Tutti i quattro gol dicontro il Verona in Serie A sono arrivati in partite casalinghe, incluso un centro nella gara più recente disputata dal bosniaco contro i gialloblù, al Meazza lo scorso aprile.ha segnato tre reti in sei sfide contro il Verona in Serie A, incluse le sue prime marcature con la maglia dell'Inter, una doppietta da subentrato nell'agosto 2021. Grazie alla doppietta nell'ultimo turno di campionato,ha già superato il suo bottino di reti della scorsa Serie A (un centro in 34 presenze) ed è a una sola marcatura dal suo record (tre).Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.