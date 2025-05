Inter-Verona LIVE, formazioni ufficiali: 10 cambi per Inzaghi, dentro Zalewski e Correa; Frese e Niasse titolari

AFP via Getty Images

Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A

L'si prepara ad affrontare la penultima partita casalinga in questa Serie A, in vista dell'attesissima sfida in programma martedì 6 maggio contro il Barcellona in Champions League, sempre a San Siro. Gli uomini di Simone Inzaghi, che opta per un turnover molto ampio con 10 cambi rispetto alla sfida del Montjuic, ospiteranno l'di Paolo Zanetti e cercheranno di stare in scia al Napoli di Antonio Conte, vittorioso per 1-0 sul campo del Lecce e momentaneamente a +6 sui nerazzurri.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa.Simone Inzaghi.Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Niasse, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr.Paolo Zanetti.Manganiello