Anche se: "Per ora non abbiamo vinto ancora niente" ha detto l'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia della 33a giornata.. Prima di queste due gare i nerazzurri non avevano sbagliato praticamente nulla: nove vittorie consecutive nelle quali avevano subito appena quattro gol. In casa ha totalizzato 13 vittorie su 15 partite, Lukaku ha segnato 17 reti a San Siro e 21 totali, -4 da Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte arriva un Verona piazzato a metà classifica - 12° posto con 21 punti - che vuole dare una sterzata all'ultimo periodo nel quale ha totalizzato tre sconfitte consecutive contro Lazio, Sampdoria e Fiorentina. Quattro ko nelle ultime cinque partite, in cui ha conquistato solo tre punti grazie alla vittoria di Cagliari.- Conte conferma dal primo minuto Christian Eriksen preferito a Sensi, Perisic ha vinto il ballottaggio con Young e Darmian sulla fascia sinistra e davanti insieme a Lukaku c'è Lautaro con Sanchez che si accomoda in panchina. Senza Sturaro squalificato e Veloso infortunato (out anche Ronaldo Vieira e Lovato), Juric sceglie Ilic in mezzo al campo vicino a Temeze, Dimarco (di proprietà dei nerazzurri QUI il punto sul suo futuro) nei tre di difesa al posto di Dawidowicz. Fuori Zaccagni, sulla trequarti gioca Bessa insieme a Barak. In panchina l'altro ex Salcedo.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.: Conte.: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna.: Juric.