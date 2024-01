Inter-Verona, la MOVIOLA: Bastoni-Duda, dubbi sul gol di Frattesi. Rigore Hellas con il Var

La 19ª giornata di Serie A prosegue con Inter-Hellas Verona: calcio d'inizio alle 12.30, dirige l'incontro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER - H. VERONA Sabato 06/01 h. 12.30



Arbitro: Fabbri

Assistenti: Rossi L. - Cipressa

Quarto ufficiale: Gualtieri

VAR: Nasca

AVAR: Di Vuolo



90+10' - Rigore per il Verona con il VAR: Darmian colpisce Magnani sul piede, l'arbitro Fabbri viene richiamato all'on field review e assegna il penalty.



90+4' - Proteste sul gol di Frattesi per un contatto precedente tra Bastoni e Duda in area del Verona, il centrocampista ospite lamenta una gomitata da parte del difensore dell'Inter. Check del VAR, le immagini evidenziano il contatto ma la rete viene convalidata. Decisione dubbia, per proteste viene espulso Lazovic.



74' - Regolare il gol di Henry: timide proteste dell'Inter per un presunto fallo a inizio azione su Arnautovic, check del VAR ma l'intervento è regolare e la rete del Verona viene convalidata.



49' - Annullato un gol di Lautaro Martinez: fuorigioco millimetrico di Acerbi, autore dell'assist.