Inter-Verona, Sommer si muove prima del rigore di Henry: il penalty andava ripetuto?

Redazione CM

Nella discussa sfida delle 12.30 in scena a San Siro tra Inter e Verona, in occasione del rigore concesso agli scaligeri per fallo di Darmian su Magnani e poi fallito da Henry al 100', il portiere nerazzurro Sommer si è mosso prima del tiro dell'attaccante dell'Hellas. Il rigore andava ripetuto?



IL REGOLAMENTO - Ecco cosa recita il regolamento nella casistica che vede il portiere essere più avanti rispetto alla linea di porta prima che il giocatore sul dischetto tocchi il pallone: "Se il pallone “manca” la porta o rimbalza dalla traversa o dai pali, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto soltanto se l’infrazione del portiere ha avuto chiaramente un impatto sul calciatore che lo ha eseguito". Difficile dunque valutare se il movimento di Sommer abbia influito o meno su Henry, che ha poi spiazzato l'estremo difensore svizzero colpendo però il palo: il direttore di gara poteva comunque decidere di far ripetere l'esecuzione.