Inter verso il Barcellona: provino decisivo per Lautaro, ultimi biglietti in vendita

dopo lo spettacolare 3-3 dell'andata in terra catalana., che sta provando a recuperare dall'elongazione muscolare procuratasi sul finire del primo tempo della gara d'andata giocata mercoledì scorso. Rispetto a settimana scorsa, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nella partita di campionato persa in casa contro la Roma.

alle ore 17:45. Il tecnico tedesco perde il terzino destro francese Koundé, maIntanto l'Inter comunica che si corre verso il sold-out: "Il Meazza sarà tutto esaurito per la sfida contro i blaugrana, ma l'invito per i tifosi che non sono ancora riusciti ad acquistare il tagliando è quello di monitorare quotidianamente inter.it/tickets.Sulla pagina riservata alla vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, infatti, verranno rimessi in vendita tagliandi che torneranno a essere disponibili. Il sito dell'Inter è l'unico canale ufficiale di vendita per i biglietti: per tutti l'invito è quello di diffidare da qualsiasi annuncio o sito alternativo o di rivendita.

Per la partita in questione non è consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà perciò valido e utilizzabile, e rappresenterà di fatto una truffa.Il match è in programma alle 21:00 di martedì 6 maggio: l'invito per tutti i tifosi in possesso di biglietto sarà quello di recarsi al Meazza con largo anticipo, per completare tutte le operazioni di controllo prima dell'ingresso.Il Club si riserva di comunicare nei prossimi giorni ulteriori informazioni utili per la partita".

In mattinata sono stati messi in vendita gli ultimi biglietti al primo anello rosso e arancio a partire da 390 euro ciascuno.