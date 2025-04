. La squadra nerazzurra si è allenata a mezzogiorno ad Appiano Gentile e nel pomeriggio partirà in volo per la Germania, dove alle ore 19 è in programma la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi alla Fußball Arena München.la sua convocazione. La buona notizia arriva da Alessandro, regolarmente in campo dopo la sostituzione precauzionale all'intervallo della trasferta pareggiata sabato a Parma. Così

con Sommer in porta e l'altro ex di turno Pavard in difesa con Acerbi (che se la vedrà con il centravanti inglese Harry Kane) e appunto Bastoni. Sugli esterni Darmian a destra e Dimarco a sinistra. In mezzo al campo, scontato il turno di squalifica in campionato,