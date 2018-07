L'Inter non vuole fermarsi sul mercato. E adesso Luciano Spalletti aspetta un terzino destro di qualità per l'eredità di Joao Cancelo, il nome più caldo di queste ore resta Sime Vrsaljko: laterale della Croazia che sta volando al Mondiale, il terzino è un pallino di Piero Ausilio da anni ma rimane al centro di un'operazione non semplice. Nelle ultime ore, infatti, a Milano ci sono stati nuovi contatti tra Ausilio e il ds dell'Atlético Madrid Andrea Berta: l'Inter sta preparando una nuova offerta 'alla Politano' per Vrsaljko.



PRIORITA' E RILANCIO - Ad oggi, la priorità nerazzurra è proprio prendere un terzino di destra: l'idea è fare un'offerta di prestito molto oneroso con diritto di riscatto, non potendo utilizzare la formula dell'obbligo di riscatto. Proprio come è stato per Politano co Sassuolo. L'accordo con il giocatore è già vicino e si sta dialogando con l'agente Riso, ma il vero problema è convincere l'Atlético Madrid ad accettare questo tipo di formula, ad oggi poco gradita. In più, l'inserimento del Napoli non aiuta. Ecco perché Vrsaljko non è un obiettivo facile, l'Inter però continua a premere e lavorarci. Aspettando il via libera...