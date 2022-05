miglior posto, miglior prezzo per singole partite di Campionato

priorità per acquisto di partite UEFA Champions League e Coppa Italia

merchandising con sconto del 15%

cessione del posto

vendita anticipata biglietti per il derby Milan – Inter, settore ospiti

tour e museo di San Siro a tariffa ridotta

tessera segna posto in regalo

2022/23 con gli stadi che, si spera, rimarranno aperti al 100% e permettaranno ai club di ristrutturare anche una politica prezziaria che nei due anni di pandemia era stata di fatto abortita., dedicata esclusivamente alla conferma del proprio posto per gli abbonati della passata stagione. L'abbonamento più oneroso,Inter abbonamenti date e fasi di venditaFino a lunedì 13 giugno: gli abbonati possono rinnovare, confermando il loro posto;Da martedì 14 a giovedì 16 giugno: i tifosi che hanno rinnovato l’abbonamento potranno cambiare posto, all’interno del proprio settore, collegandosi online alla pagina inter.it/abbonamenti;Dal 17 a martedì 21 giugno: gli abbonati che non hanno rinnovato durante la prima fase, saranno i primi a poter acquistare i posti lasciati liberi dagli abbonati;Da giovedì 23 giugno fino ad esaurimento: gli eventuali posti lasciati liberi dagli abbonati sono a disposizione di tutti per la vendita libera, fino al raggiungimento del limite massimo di abbonamenti in vendita.Poltroncina Rossa Centrale (P-R) 2.250 €Poltroncina Rossa (O-S) 1.750 €Tribuna Arancio Centrale (160-162) 1.350 €Poltroncina Arancio Centrale (159-161) 995 €Poltroncina Arancio Centrale X 1.350 €Poltroncina Arancio (157-163) 850 €Primo Arancio (155-156-165-166) 550 €Primo Arancio Laterale 395 €Primo Verde 375 €Primo Blu 375 €Primo Blu (under 20) 269 €Secondo Rosso Centrale 455 €Secondo Arancio Centrale 425 €Secondo Verde 265 €Secondo Blu | Derby Inter-Milan al terzo verde 265 €Secondo Blu (universitari) | Derby Inter-Milan al terzo verde 250 €Primo Arancio Laterale Family (Adulto + under16) 645 €Abbonato aggiuntivo 395 €Ci sono due tipologie di promozioni, una dedicata alla famiglia e una agli universitari. Nella prima la “Tribuna Family” sono previsti sconti per chi aggiunge un abbonamento a quello adulto + under 16. Nella seconda “Universitari” essere studente universitario che abbia compiuto tra 18 e 28 anni da diritto ad avere l’abbonamento nel secondo anello blù a 250 euro.