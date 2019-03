L'Inter cambierà volto nel corso dell'estate e sta programmando una grande rivoluzione tecnica soprattutto a centrocampo. Rakitic, Modric, Kroos, sono i profili di alto livello che il club nerazzurro sta seguendo, ma accanto ad un colpo di livello top l'Inter vuole affiancare almeno altri due acquisti, uno giovane e già affermato, l'altro giovane e di grande prospettiva.



DA KOVACIC A BARELLA - I sogno sono Sergej Milinkovic-Savic e Tanguy Ndombele, ma i contatti con Lazio e Lione sono datati e difficili da portare a termine. Per questo il club nerazzurro sta virando fortemente su alternative più "alla portata". Gli incontri per Nicolò Barella sono continui e proficui anche se permane sia una forte concorrenza che una richiesta altissima del presidente Giulini. Non è da escludere, infine, un ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, uscito dalle rotazione del Real Madrid tanto da finire in prestito secco quest'anno al Chelsea.



I PROFILI DEL FUTURO - Secondo Tuttosport, tuttavia, l'obiettivo dell'Inter è assicurarsi almeno un giovane di grandissimo talento magari da lasciare un anno in prestito a maturare, ma da tenere sotto contratto. Anche qui c'è un sogno che risponde al nome del classe 2000 italiano Sandro Tonali. Il Brescia chiede almeno 30 milioni di euro, ma il rapporto fra Marotta e Cellino potrebbe agevolare l'affare. Oltre all'azzurro piacciono anche Melih Ibrahimoglu, 18enne austriaco del Rapid Vienna e Ivan Sunjic, 22enne regista della Dinamo Zagabria. Entrambi sono stati osservati più volte nel corso della stagione.