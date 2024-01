Inter, via alla vendita dei biglietti per l'Atletico Madrid: tutte le info e i prezzi

L'Inter scalda i motori per la Champions League. Da oggi, alle ore 12, è infatti possibile acquistare i primi tagliandi per assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, in programma a San Siro il 20 febbraio alle 21.



LE INFO - La vendita dei tagliandi si svolgerà in cinque fasi, con acquisto realizzabile esclusivamente online (sul sito ww.inter.it/tickets) fino al giorno 22 gennaio, quando sarà possibile anche recarsi nei punti vendita (San Siro e Inter Store) e nei rivenditori del circuito Vivatickets. Le prime quattro fasi d’acquisto saranno riservate ad abbonati e soci. Fino alla mezzanotte di domenica 14 gennaio, la vendita sarà indirizzata a chi ha sottoscritto l’abbonamento per il campionato che potranno confermare il proprio posto. Lunedì 15, invece, vendita aperta agli abbonati Uefa: ognuno di loro potrà acquistare entro la mezzanotte fino a un massimo di due tagliandi. Dal 16 in poi toccherà ai soci Inter club e ai possessori di tessera Siamo Noi. La vendita libera dei biglietti residui scatterà invece alle 10.30 del 19 gennaio, esclusivamente online sul sito www.inter.it/tickets.



PREZZI - In questo senso ancora nessuna anticipazione è trapelata. Per gli ottavi della scorsa edizione contro il Porto, si andava da un minimo di 39-45 euro (terzo anello verde e rosso) fino a un massimo di 245-295 euro (tribuna arancio e poltroncina rossa centrale).