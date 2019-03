Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", l'Inter in questi giorni continua a pensare a Paulo Dybala, connazionale di Icardi in forza alla Juventus, per sostituire l'ormai ex capitano, e sarebbero anche disposti ad uno scambio con i bianconeri. Resta da capire se la Juventus avallerà questa ipotesi di scambio con Icardi stesso.