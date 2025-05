Inter, il vice di Inzaghi Farris: "Lautaro proverà sicuramente a essere disponibile col Barcellona"

Getty Images

ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Hellas Verona; gara che i nerazzurri approcceranno con 10 cambi rispetto alla formazione titolare della gara di andata contro il Barcellona, con il solo Bisseck confermato dal primo minuto.- “9 cambi nel Barcellona rispetto a mercoledì? Noi possiamo parlare per la nostra di scelta, che è stata quella di aver spremuto i ragazzi nella gara meravigliosa di Barcellona e quindi di dare minuti ad altri giocatori oggi;” ha detto il secondo del tecnico piacentino, in vista del ritorno di Champions League e sulla corsa Scudetto.

- “, dobbiamo preservare giocatori che hanno speso tanto e che rientravano dall’infortunio come Thuram e Dumfries che hanno fatto tantissimo per tornare in tempo per la gara di andata. Servirà anche per capire a che punto sono gli altri ragazzi; bisogna pensare a questi 90 con il Verona e poi ci concentreremo sulla la Champions” ha poi proseguito Farris, sulla possibilità di impiego dei titolari contro il Verona.- Infine, sulla possibilità di avere il capitanocontro il Barcellona per il ritorno della semifinale di UEFA Champions League ha detto: "Non dico, non c’è lesione e bisogna vedere le capacità di recupero del nostro capitano.