AFP via Getty Images

, ha parlato al termine della partita vinta dai nerazzurri contro l’Hellas Verona a San Siro:. I Campioni d’Italia in carica portano così a casa tre punti fondamentali per rimanere in scia del Napoli nella corsa Scudetto, con i partenopei ora a +3.- “Partita seria, abbiamo continuato a fare il nostro percorso in campionato.E’ stato speso tanto martedì, quindi abbiamo pensato a quello che ci poteva servire per il ritorno con il Barca" ha spiegato il vice-allenatore dei nerazzurri sulla corsa Scudetto e sul ritorno di Champions.

- "Taremi è un ragazzo eccezionale che ha affrontato delle difficoltà. Anche l’altra sera in Champions ha dato un buonissimo contributo. Ie quindi nel caso ci sarà spazio per un altro attaccante" ha detto Farris sul possibile, ma complicato, rientro del capitano contro il Barcellona.- "La partita sarà di grande concentrazione.ma era l’idea anche con il Bayern Monaco. Partiamo da un risultato di parità e in ogni caso dovremo cercare di vincere per passare il turno.Giocatore che ha fatto una partita straordinaria, proveremo a cercare di limitarlo però non è neanche giusto dire che non sia stato fatto nella gara di andata. Lui è bravo anche a rompere i raddoppi ma penso cheha concluso il secondo di Simone Inzaghi.