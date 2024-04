Inter, vice-Thuram cercasi: non solo Gudmundsson, si è offerto Martial

57 minuti fa

L'Inter guarda al mercato degli attaccanti con un obiettivo chiaro in testa: inserire non solo un nuovo vice-Latuaro (già individuato e bloccato con Taremi) ma anche un nuovo vice-Thuram con caratteristiche quanto più simili possibili al francese.



Il profilo di Albert Gudmundsson è sicuramente il preferito, anche perché si potrebbe arrivare a lui inserendo diverse contropartite tecniche gradite ai rossoblu che potrebbero far abbassare il costo del cartellino come quelle di Oristanio, Zanotti e soprattutto Valentin Carboni.



L'altro nome caldo è invece quello di Anthony Martial. L'ex Monaco e oggi al Manchester United si è offerto ai nerazzurri dato che il suo contratto in scadenza 30 giugno 2024 non sarà rinnovato dai Red Devils che non eserciteranno neanche l'opzione di prolungamento automatico. Martial oggi ha un ingaggio fuori mercato per il suo rendimento ed è disposto a scendere di molto per rilanciarsi in una piazza comunque importante e che giochi Champions League e Mondiale per club. L'Inter riflette.