L’Inter è vicinissima al chiudere un importante accordo commerciale con lo sponsor che apparirà sulla maglia da gioco in vista delle ultime due partite contro Torino e Manchester City, in finale di Champions. Il club di viale della Liberazione ha già chiesto il permesso alla UEFA che presto accorderà il tutto.



Si tratta di un accordo commerciale, contrariamente a quanto si era detto nei giorni scorsi, quando pareva che l’unica via percorribile fosse quella della beneficenza. I nerazzurri hanno trattato un accordo multimilionario, in via di definizione proprio una queste ore.