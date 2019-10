Secondo quanto riportato da Tuttosport esiste una possibilità concreta che a gennaio l'Inter possa arrivare non solo a uno, bensì a due colpi a centrocampo. Arturo Vidal in uscita dal Barcellona e Nemanja Matic del Manchester United. Se dovesse partire almeno uno fra Borja Valero e Matias Vecino (con preferenza per l'uruguaiano) ci sarebbe margine per l'acquisto di entrambi.