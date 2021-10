Arturo Vidal parla a Inter TV dopo il successo dei nerazzurri sullo Sheriff Tiraspol in Champions League: "E' stata una notte davvero perfetta per noi, ci serviva una vittoria di questo spessore per acquistare fiducia anche in vista della gara di domenica. Dobbiamo continuare a lavorare, ma è importante aver preso questa vittoria oggi".



DEDICA PER IL GOL - "A mia figlia Elisabetta che mi sta guardando dal Cile, glielo avevo promesso: ho fatto di tutto per segnare e per dedicarle questo gol. Vogliamo andare avanti in Champions e serviva vincere oggi. Abbiamo perso domenica contro la Lazio una gara bruttissima, oggi abbiamo fatto una bella partita che ci dà fiducia per il futuro".



STANDING OVATION DEI TIFOSI - "Mi fa piacere, si aspettano tanto da me per tutto quello che ho fatto per la mia carriera: spero di fare il massimo e di vincere ancora con la maglia dell'Inter".