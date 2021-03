Come annunciato oggi dall’Inter sul sito ufficiale, domani “Arturo Vidal si sottoporrà, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro”. Quanto starà fuori? Antonio Conte dovrà rinunciare al cileno per almeno le prossime tre partite di campionato, quelle contro il Torino domenica 14 marzo, la gara interna contro il Sassuolo di sabato 20 e la trasferta di Bologna in programma sabato 3 aprile. La speranza dell'Inter è di riavere Vidal per la gara della 30ª giornata di Serie A contro il Cagliari (11 aprile) o per quella successiva a Napoli (18 aprile).