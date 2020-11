Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, parla delle convocazioni in vista delle sfide con Venezuela e Perù valide per il girone di qualificazione a Qatar 2022. L'allenatore dei cileni si è soffermato in particolare su Vidal e Sanchez, giocatori dell'Inter, che salvo sorprese saranno chiamati: "Stiamo analizzando la situazione dei giocatori, in attesa della risposta degli staff medici di ciascuna società. Speriamo di avere tutti i giocatori martedì 10, tre giorni prima della partita di venerdì, così da poter fare un allenamento in più che non era stato possibile fare prima della gara con l'Uruguay".