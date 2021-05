Intervistato da ESPN Cile, il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, ha parlato dei suoi progressi dopo l'intervento chirurgico e del suo futuro, che vede ancora a tinte nerazzurre.



IL RECUPERO - "Sto migliorando ogni giorno dal mio infortunio, dopo l'intervento ho fatto tutto con la dovuta calma. È importante recuperare evitando di caricare entrambe le ginocchia. Ora penso al futuro, vorrei un altro scudetto in più, un altro titolo. Tanta fatica, tanto sacrificio. Sono grato a chi mi sostiene”.



AMICO ALEXIS - "Sanchez? Lo vedo felice, ha voglia di giocare, come quando eravamo al Colo Colo. Abbiamo sempre avuto una sana competizione con Alexis. Volevamo stare insieme all'Inter e raggiungere un altro obiettivo".



IL FUTURO - "Sono diventato campione con l'Inter pochissimo tempo fa e per questo è difficile pensare a un'altra squadra in questo momento. Vedremo cosa succederà dopo essere andato in Nazionale, ma ora è molto difficile. Sampaoli? Parliamo spesso, ma senza affrontare argomenti relativi al mio futuro. Sa che sono all'Inter e che ho appena vinto lo scudetto. Abbiamo una buona comunicazione, c'è stima e rispetto. Parliamo sempre di vincere qualcosa col Cile. Più avanti sarebbe un sogno giocare al Flamengo o al Colo Colo. Mi piace molto il Boca, lo seguo molto. Anche l'America dal Messico.”



CHAMPIONS - "La Champions è il mio sogno, non mi fa dormire. Ho già vinto molti campionati ma sogno la Champions. Voglio continuare in Europa e lottare per la Champions"