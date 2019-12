Inter-Vidal, standby. Non arrivano buone notizie da Barcellona. Nella giornata, di ieri, infatti, i blaugrana hanno reso noto l'infortunio di Arthur, centrocampista alle prese con problemi al pube che lo costringeranno a stare lontano dal campo almeno per 3 settimane. Un'assenza che si somma a quella di Carles Alenà, centrocampista ceduto in prestito pochi giorni fa al Betis Siviglia. Al momento, quindi, Valverde può contare su cinque centrocampisti: Busquets, De Jong, Rakitic, Vidal e Sergi Roberto, di recente utilizzato però soprattutto in fascia.



Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dunque, in Spagna stanno pensando di trattenere l'ex Juve e Bayern Monaco almeno fino a giugno. In estate, poi, i catalani avrebbero tutto l'interesse di cedere un giocatore che - dodici mesi più tardi - andrà in scadenza di contratto. Una possibilità che complicherebbe notevolmente i piani dell'Inter, alla ricerca di un giocatore di qualità ma soprattutto pronto da gettare subito nella mischia della corsa scudetto. I nerazzurri registrano, ma non mollano, anzi. Potrebbe trattarsi di strategia o solamente di attesa di qualche giorno in più: Conte non perde di vista il suo guerriero.