Il piano A si chiama Arturo Vidal, ma l'Inter non smette di guardarsi intorno perché il Barcellona potrebbe decidere di non cedere il cileno e a quel punto sarebbe pericoloso farsi trovare impreparati e privi di alternative. Ecco perché nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Nandez, che i nerazzurri seguono da tempo, tanto che in estate avevano studiato insieme al Cagliari l'idea di condurre insieme l'operazione per portarlo in Italia.