Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, in gol ieri nel 5-1 sul Valladolid, parla dopo la vittoria blaugrana: "Gioco in maniera differente da tutti gli altri a centrocampo, grazie a Dio ho il fisico per agire nelle due aree, cerco di approfittare al massimo degli assist di Messi e dei compagni. Ho avuto più fortuna dello scorso anno e sto cercando di approfittare di tutte le opportunità che mi vengono date. Abbiamo corso molto, giocando e provandoci dal 1' e grazie a Dio possiamo fare una gran differenza con Messi mostrando tutta la qualità che ha. Quando sta così la squadra lo sente e ha più fiducia nel cercare il risultato. Ogni giorno ci sorprende e tutti vedono che qualità ha" le parole rilasciate a Enchancha.