Vidal e Matic in prima fila, Eriksen obiettivo possibile. I betting analyst aprono con previsioni ottimiste il calciomercato invernale dell'Inter, a caccia dei colpi decisivi per la corsa scudetto. Il cileno è il primo obiettivo di Marotta e anche quello dei quotisti: nonostante le resistenze di Valverde, il sì del Barcellona si gioca a 2,50 sul tabellone, che dà alla stessa offerta il centrocampista serbo, in rotta con il Manchester United. Più in alto, ma a quota comunque "abbordabile", il colpo Eriksen: le trattative con il Tottenham sono avviate da un pezzo e per i bookmaker la possibilità che il danese arrivi a Milano già a gennaio sono a 3,50, secondo Agipronews.