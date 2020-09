Arturo Vidal aspetta l'Inter, ma inizia ad avere fretta... La trattativa per portare a Milano il centrocampista cileno del Barcellona non si è sbloccata neanche ieri, per via dei rallentamenti alle partenze di Godin e Candreva. Secondo Tuttosport, il calciatore inizia a sbuffare, anche perché per agevolare l'operazione ha deciso di rinunciare a dei soldi. Ormai siamo quasi alle due settimane di attesa con il countdown iniziato e di fatto congelato al “-1” da tanti, forse troppi, giorni. Vidal freme, ha fretta, vuole raggiungere il suo mentore Antonio Conte il primo possibile e questo rimandare ogni giorno non lo sta tranquillizzando. Nella sua testa a questo punto di settembre doveva già a essere ad Appiano Gentile per prepararsi, perché no?, a giocare le amichevoli in programma oggi e domani con Carrarese e Pisa. Invece il tempo scorre e a questo punto chissà se Vidal riuscirà a essere pronto per l’esordio in campionato con la Fiorentina di sabato 26 settembre. Tempo ce n’è, anche perché Vidal si sta allenando bene per arrivare alla corte di Conte in buone condizioni. L’inserimento, poi, nel suo 3-5-2 non dovrebbe essere complicato, anche se sono passati sei anni da quando i due hanno lavorato insieme l’ultima volta, la stagione ’13-14 con la Juventus. Detto questo, però, è evidente che se Vidal non sarà a Milano a inizio della prossima settimana, sarà difficile ipotizzare la sua presenza in campo dal primo minuto contro i viola.