Dopo tante parole il mercato è ufficialmente iniziato e le aspettative intorno all’sono tante.. Ricordiamo a tutti che la società nerazzurra si è mossa con largo anticipo bruciando una incredibile concorrenza per uno dei laterali più forti al mondo, per questo bisogna solo farle i complimenti. Hakimi è giovane, molto giovane. Il ragazzo ex Madrid ha solo 21 anni e nella sua nuova squadra andrà a rimpolpare la già numerosa compagnia dei “ragazzi terribili”.Mi preme sottolineare la linea verde che la società già da qualche tempo sta intraprendendo.. Diamo allora un veloce occhio all’anagrafe della rosa interista e facilmente ci accorgeremo che la maggior parte dei giocatori sono molto giovani:. Insomma tutta questa lista della spesa è per sottolineare che forse l’Inter per fare il salto di qualità ulteriore ha bisogno di giocatori che alzino l’età media e aggiungano tanta esperienza ad alti livelli.Un centrocampo come il nostro con i giovani e fortiuniti a 2 top come Vidal e Kanté farebbe davvero invidia a molti e potrebbe far sognare i tifosi così come Conte.Non va dimenticato poi che Conte dovrà trovare spazio anche per un fuoriclasse come. Sottovalutare e perdere il danese sarebbe, a mio parere, un peccato mortale oltre che un’occasione sprecata. Qualcuno ha paragonato la storia di Eriksen e le sue caratteristiche tecniche-caratteriali a quelle di. I due si somigliano per storia e classe, ricordiamoci però che alla fine l’olandese “fallì” solo in nerazzurro dimostrandosi un fenomeno vero all’Ajax, all’Arsenal e in nazionale.. Se dovessimo dar retta alle sue ultime dichiarazioni l’Inter non farebbe mercato. In uscita nessuno, in entrata nessuno perché non ci sono soldi. Si vabbè immagino la felicità di Conte se questo fosse anche solo un minimo vero.per un anno è scelta mirata e sagace. Due ruoli disponibili (per me sarà un centrale nella difesa a 3) e tanta esperienza al servizio del gruppo.. La rinuncia a Tonali per esempio a mio parere spiega molte cose del futuro interista. E’ un messaggio chiaro, un cambio di rotta.Per vincere serve anche l’esperienza di chi ha vinto già. A proposito di questo.. Ripeto quello che dico da mesi, sognare non costa nulla, al limite ci si sveglia un po' straniti.