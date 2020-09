Come riportato da Sky Sport, Arturo Vidal non arriverà stasera a Milano per fare le visite mediche con l’Inter nella mattinata di domani. La smentita è giunta direttamente dalla società, le voci sul cileno in volo per l’Italia non risultano. Vidal all’Inter si farà, nei prossimi giorni è atteso l’accordo finale col Barcellona. Ma bisogna attendere ancora qualche giorno per vedere il cileno di ritorno in Italia...