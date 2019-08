Antonio Conte è pronto a garantire per Arturo Vidal. Come scrive Tuttosport, il cileno del Barcellona è la prima scelta per il centrocampo: già avuto alla Juventus, l'ex Bayern è ritenuto l'ideale per rinforzare il centrocampo. E per chi nutre perplessità per il recente binomio Nainggolan-Spalletti, ci pensa Conte: garantisce lui.