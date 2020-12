Continuano a destare preoccupazione in casa Inter le condizioni fisiche di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, condizionato da un problema al flessore che lo ha costretto al cambio durante la partita col Bologna, non ha partecipato all'allenamento odierno ed è sempre più a rischio per il decisivo match di Champions League di mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk.



Vidal sarà rivalutato dallo staff medico nerazzurro nelle prossime ore in vista della seduta di rifinitura, ma al momento le possibilità di vederlo in campo contro gli ucraini restano piuttosto ridotte.