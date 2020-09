Un Sanchez alla Papu Gomez. Questo è quanto si auspica la Gazzetta dello Sport, che parlando di Inter spiega come in futuro, esattamente come quanto visto contro la Fiorentina, il cileno possa ancora giocare da trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro, con Vidal che arretrerebbe sulla linea dei mediani.



“Il progressivo innesto di Vidal porterà peso e sostanza. In attacco, LuLa fissa, ma stuzzica l’idea di vedere più spesso il ritrovato Sanchez alle spalle, tipo il Papu Gomez. Anche in fase di possesso, l’Inter ha più conoscenze della Juve, grazie all’ottimo lavoro di Conte che deve solo dare continuità e inserire le nuove pedine”.