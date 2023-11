Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti, Christian Vieri, ha parlato dell'Inter e di Simone Inzaghi.



“Cosa chiederei di più all'allenatore? Niente, cosa vuoi chiedergli di più? A volte mi viene da dire: ma perché non mette Sanchez trequartista? Però ogni allenatore ha il diritto di proporre quello in cui crede: figuriamoci se non ce l’ha Inzaghi». Vieri si concede anche una battuta su Marcus Thuram, calciatore rivelazione di questo inizio di stagione per l'Inter: ​“Se me lo aspettavo così forte? Quando è arrivato mi sono detto: “Voglio vederlo dal vivo, su tutto il campo”. L’ho visto: bravo con i piedi e di testa, gioca per la squadra, va in profondità, si cerca sempre e bene con Lautaro. Risposta: no, non me lo aspettavo così forte. E complimenti a chi lo ha preso”.