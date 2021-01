Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, commenta la stagione di Romelu Lukaku in diretta sul proprio canale Twitch: "Il gol di Lukaku con il Crotone lo facevamo noi ai tempi dell'Inter. Tutto facendo tre volte la fatica, con gomiti e palle in alto, non arrivando davanti alla porta. Conte lo ha portato a un livello fisico eccezionale e sta rendendo. Lukaku se sta bene non lo fermi, è una macchina da gol. Ha più responsabilità rispetto a Manchester, è il simbolo della squadra. In Italia poi impari a muoverti, fai esperienza. Con Lautaro sono una coppia devastante, sono perfetti l'uno per l'altro".