Ultima amichevole pre-campionato per l'Inter, che gioca con il Villarreal allo Stadio Adriatico di Pescara (calcio d'inizio alle ore 20.30). Il prossimo sabato 13 agosto i nerazzurri sono impegnati a Lecce per la prima giornata di campionato in Serie A.



Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto Skriniar e Gosens, al posto dell'acciaccato Brozovic gioca Asllani.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. (A disp. Cordaz, Onana, Gagliardini, Dzeko, Correa, Bellanova, Mkhitaryan, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Zanotti, Fontanarosa, Casadei). All. Simone Inzaghi.



VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin, Capoue, Dani Parejo; Yeremy, Alex Baena, Jackson. (A disp. Reina, M. Morlanes, Chukwueze, Estupinan, Morales, Mandi, Cuenca, Cassaro). All. Unai Emery.