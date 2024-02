Inter, visita di Spalletti all'allenamento odierno

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti è stato in visita ad Appiano Gentile, centro di allenamento dell'Inter. Il ct ex Napoli ha avuto modo di confrontarsi con i sei giocatori azzurri su cui sta facendo grande affidamento per la rifondazione della compagine, vale a dire Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Matteo Darmian, l'ultimo arrivato nel gruppo dei convocati, date le sue ottime prestazioni. Qualche chiacchiera, molti sorrisi e degli auguri diretti proprio a Barella (oggi compie 27 anni).