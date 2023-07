Ieri l'arrivo a Milano all'aeroporto di Linate (), oggi l'iter delle visite mediche propedeutiche alla firma dei contratti e poisarà ufficialmente un nuovo giocatore. L'ex Juventus arriva da svincolato dopo la scadenza dei contratti con il club bianconero al termine della passata stagione. Andrà numericamente a sostituire Raoul Bellanova nello scacchiere tattico nerazzurro a disposizione di Simone Inzaghi che con Dumfries ha ora a disposizione due frecce in fascia destra più il jolly Darmian che partirà come braccetto difensivo di destra.Sono iniziate le visite mediche di Cuadrado. La prima parte, come di consueto, si sta svolgendo presso la clinica Humanitas di Rozzano.Attesa per le visite di Cuadrado e, soprattutto, per l'annunciato confronto che ci sarà con gli esponenti della Curva Nord, il cuore pulsante del tifo nerazzurro, che ha chiesto alla proprietà un incontro col giocatore. L'ex-Juve, infatti, si era fatto bandiera dei colori bianconeri con atteggiamenti che il popoli interista in passato non ha gradito.