Ieri l'arrivo a Milan, le prime parole e l'abbraccio con i tifosi, oggi l'iter burocratico per arrivare alla firma e mettere nero su bianco l'inizio del rapporto lavorativo con l'Inter: giornata di visite mediche per Radja Nainggolan, tutti gli aggiornamenti LIVE su Calciomercato.com a cura dell'inviato Pasquale Guarro.



10.50 VISITE TERMINATE - Si è conclusa la prima parte delle visite mediche di Nainggolan presso la struttura Humanitas di Rozzano, più tardi, intorno alle 14, il belga si recherà al CONI per l'idoneità sportiva. Successivamente raggiungerà la sede dell'Inter per firmare il contratto.



9.35 VISITE - Iniziate le visite mediche di Nainggolan.



9.25 ARRIVO - Il centrocampista belga è arrivato presso la struttura ospedaliera Humanitas di Rozzano, dove tra pochi minuti sosterrà la prima parte delle visite mediche.



8.30 PARTENZA - Poco prima delle 8.30, Nainggolan ha lasciato l'hotel Melià per recarsi presso la struttura ospedaliera Humanitas di Rozzano, dove sosterrà i test fisici con i nerazzurri. Successivamente si recherà al Coni per l'idoneità sportiva.