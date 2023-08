Giornata di visite mediche in casa Inter anche per Emil Audero. Il portiere ex Venezia e Juventus, classe 1997, arriva dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra compresa tra i 6,5 e i 7 milioni, che diventa obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi personali e di squadra. Ad Audero verrà corrisposto un ingaggio da circa 1,5 milioni a stagione.