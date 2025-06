Inter, visite mediche per Luis Henrique

Pasquale Guarro

11 minuti fa

1

L'Inter batte il secondo colpo sul mercato di giugno. Dopo aver prenotato il centrocampista croato Petar Sucic (classe 2003) dalla Dinamo Zagabria già nella scorsa sessione invernale, il club nerazzurro porta in Italia il brasiliano Luis Henrique.



L'esterno destro classe 2001 arriva dal Marsiglia per 25 milioni di euro (bonus compresi) con un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2030.



Atterrato ieri a Milano, oggi il calciatore ha effettuato le visite mediche di rito presso l'istituto di medicina dello sport Coni di Milano.