Finalmente. L'Inter ha trovato il portiere che cercava sul mercato. Una ventina di giorni dopo aver ceduto il camerunese André Onana al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, i dirigenti nerazzurri hanno preso Yann Sommer. Il nazionale svizzero, 35 anni il prossimo 17 dicembre, arriva dal Bayern Monaco per 6 milioni di euro (il valoro della sua clausola di rescissione) pagabili in due rate annuali.







IL PROGRAMMA - Sbarcato ieri sera all'aeroporto di Linate, oggi Sommer ha svolto la prima parte delle visite mediche a mezzogiorno presso il centro Coni. Poi si recherà nella sede dell'Inter per firmare il contratto, che dovrebbe essere un triennale fino a giugno 2026.