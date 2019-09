Un inizio promettente, un impatto immediato in un campionato che nella carriera di Ivan Perisic ha rappresentato tantissimo. In Germania si sta rivedendo la versione migliore dell'esterno croato, arrivato al Bayer Monaco dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il tecnico bavarese Robert Kovac ha giocato un ruolo importante nella scelta del calciatore, bocciato dopo pochi allenamenti e le prime amichevoli estive da Antonio Conte e, se dipendesse da lui, non avrebbe esitazioni a chiederne la riconferma al termine di questa stagione.



BENE COSI' MA NON BASTA - Due gol e un assist nelle prime tre apparizioni in Bundesliga sono un bottino di tutto rispetto, ma non possono essere sufficienti per strappare un'opzione per il riscatto per 20 milioni di euro a giugno. Anche nella sua avventura interista il vero tallone d'Achille del vice-campione del mondo è stato sempre quello della continuità di rendimento, ecco perché la dirigenza tedesca, in testa Karl-Heinze Rummenigge, vuole prendersi tutto il tempo necessario prima di avallare un'operazione che coinvolge un classe '89 e con un ingaggio di 6 milioni di euro.



L'INTER SPERA - Un discorso che difficilmente entrerà nel vivo prima di marzo, ma intanto vanno segnalate le indiscrezioni della stampa tedesca proprio a proposito dell'atteggiamento di Rummenigge, che starebbe iniziando a cambiare rispetto al profondo scetticismo con cui aveva accolto l'arrivo di Perisic. Segnali che vengono accolti con favore dall'Inter, che confida di mettere nel prossimo bilancio una plusvalenza di 15 milioni di euro.