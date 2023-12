La Real Sociedad sembra non soffrire il momento decisivo della sua stagione, che in pochi giorni (martedì 12 alle 21) la porterà a San Siro a giocarsi il primo posto del girone di Champions con l'Inter. I segnali che giungono dalla Liga suonano da avvertimento per i nerazzurri, con gli spagnoli capaci di stendere 3-0 il Villarreal fuori casa. Prima la rete di Merino, poi il raddoppio di Zubimendi e infine il tris firmato da Take Kubo. Il tutto in un solo tempo di gioco.



Una trasferta che fa da prova generale in vista dell'Inter e che mette in guardia Inzaghi e compagni: se i nerazzurri vorranno conquistarsi il primato del girone dovranno mettere in campo tutta la determinazione possibile.