società della massima divisione albanese. I nerazzurri recuperano Lautaro Martinez, che aveva saltato la sfida contro il Salisburgo a causa di un sovraccarico muscolareche prima sbaglia le misure di un passaggio verso il centro, poi scatta in ritardo, rendendo vano il tentativo di rimediare al suo stesso errore.sfiorando il pareggio. L’Inter cresce, le gambe iniziano a girare e il solito Lautaro, scappando sul filo del fuorigioco, impegna il portiere avversario. Al 30’ una grande opportunità per Barella con un pallone che lentamente esce dall’area andando incontro al suo destro, ma il centrocampista si concede a un eccesso di generosità che gli lascia preferire l’appoggio per Lautaro al tiro di prima intenzione in porta, ma l’appoggio al compagno è corto e l’occasione sfuma.ma il tentativo finisce tra i guantoni di Sherri, che pochi secondi dopo sventa anche il pericolo apportato da Mkhitaryan, dopo uno scambio bello e funzionale tra l’armeno e Lautaro. Ancora Sherri abbassa la saracinesca anche sulla conclusione di Barella, dall’interno dell’area di rigore. AlAll’ultima azione del primo tempo, l’Inter, potrebbe ancora pareggiare, ma su assist di Mkhitaryan, Lautaro non angola il colpo di testa e colpisce in pieno il portiere avversario.L’Inter rientra in campo con lo stesso undici titolare e nei primi 3’ minuti arriva alla conclusione per ben due volte, in entrambi i casi e Dumfries a provarci, prima con un colpo di testa, poi con una sforbiciata. Al 5’ la “sberla” di Calhanoglu dalla distanza, ma altro pallone alto. Trascorrono 2’ e questa volta ci prova Lautaro, di sinistro, anticipando il diretto avversario in area di rigore, su cross di Dimarco. Il “Toro” colpisce di sinistro, senza precisione. L’assedio nerazzurro non produce frutti, si crea tanto ma non si segna e alloraIl problema è che dopo aver raggiunto il pareggio, l’Inter torna sotto per un’altra mezza palla sporca:che beffa Sommer con un bel cucchiaio. Al 72’ Inzaghi manda in campo Lazaro per Dimarco, Cuadrado per Dumfries, Sensi per Barella, Audero per Sommer, Bisseck per Darmian, Frattesi per Mkhitaryan, Asllani per Calhanoglu e Correa al al posto di Thuram. Al 77’ Lautaro va via da campione ma ancora una volta, di fronte al portiere, si perde in mezzo bicchiere d’acqua.Questa volta l’argentino non può proprio sbagliare, da due passi dalla linea, si tuffa come un rapace e di testa spinge il pallone in rete per il 2-2.. Gli attaccanti non sono dei cecchini, sbagliano tanto, anche davanti al portiere.uno che riempie l’area, ma il più vicino è Arnautovic, un po’ attempato.Buoni tocchi, zero pericolosità e una grande occasione sprecata. Anche se è presto, c’è già chi inizia a storcere il naso., cerca la profondità e ha tante armi a disposizione per poter fare male.che mostra buona personalità. Dopo il pareggio contro l’Al Nassr, l’Inter ha vinto tutte le amichevoli disputate, chiudendo il bilancio con 4 vittorie (la prima contro la Pergolettese) in 5 partite.