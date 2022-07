L'Inter batte la Pro Sesto nell'allenamento congiunto del pomeriggio: l'amichevole finisce 6-1 per i nerazzurri, 3 gol per tempo.



LAUTARO ON FIRE - La prima frazione termina 3-1: apre le marcature Calhanoglu, poi si scatena Lautaro Martinez che realizza una doppietta e si riscatta dopo l'occasione fallita a Lens pochi giorni fa.



GIOIA SKRINIAR - A segno anche Correa e Bellanova, ma il gol più importante per quello che sta succedendo sul mercato lo ha segnato Skriniar, ultimo marcatore di giornata. Un rientro memorabile dopo l'infortunio di inizio giugno in Nazionale e tante voci di mercato sul suo conto.